Onder basiliek ontdek je 2.000 jaar Tongeren ARCHEOLOGISCHE KELDER ONTRAFELT VANAF VANDAAG ZIJN GEHEIMEN XAVIER LENAERS

01 september 2018

02u38 0 Tongeren Na jaren van opgravingen en onderzoeken is het zover: vanaf vandaag kan je de archeologische kelder onder de basiliek van Tongeren ontdekken. Zeven kerken boven elkaar, fresco's en 386 graven flitsen je door de geschiedenis van de oudste stad van het land.

Toen de 1.600 vierkante meter grote vloer van de kerk in 1999 werd opgebroken om een nieuwe verwarming te installeren, werd besloten om archeologische opgravingen te houden. Die namen uiteindelijk negen jaar in beslag. Nog eens tien jaar later, vol onderzoeken en studies naar de vondsten, kan je nu de archeologische site onder de basiliek bezichtigen. "Hier zie je een van de meest tot de verbeelding sprekende vindplaatsen van de Lage Landen", stelt burgemeester Patrick Dewael (Open Vld) tijdens de opening. Zo werden tijdens de opgravingen restanten blootgelegd van zeven kerken die boven elkaar werden gebouwd en verbouwd. Ze overspannen 900 jaar en geven een inzicht in het religieuze verleden van Tongeren. Het begint met de Romeinse basilica uit de 4de eeuw na Christus to de huidige gotische basiliek uit de 13de eeuw. "De ondergrond geeft een beeld van hoe de bewoners in de stad generaties lang bouwden, woonden en leefden", licht Dewael toe.





Skeletten

Nu de archeologische site toegankelijk is voor het publiek, krijg je een mooie kijk op de vondsten. "We hebben wel 900 appelsienenkistjes vol met stukken pleister: fragmenten van fresco's die we nu eindelijk goed kunnen tonen", vertelt Stefanie Sfingopoulos, de conservator van het Teseum waar de archeologische site - naast de schatkamer die al in 2016 geopend is - deel van uitmaakt. "Het zijn afbeeldingen van planten, dieren en geometrische vormen. De fresco's getuigen van een luxueuze buurt in de stad." De archeologische kelder toont ook resten van skeletten. "386 graven zijn gevonden. Dat is nog maar een klein deel van het totale aantal begravingen op de site", zegt de conservator.





Maar hoe vertaal je 2.000 jaar geschiedenis overzichtelijk voor de bezoekers? De tour door het doolhof van gangen, trappen en donkere hoeken start met het vertonen van een filmpje, dat je in 13 minuten meeneemt door de hoogtepunten van 2.000 jaar Tongeren.





4 miljoen euro

"De bezoekers gidsen we door de kelder met een 'audio guide'. Twee acteurs vertellen het verhaal van de oudste stad van het land. Dat verhaal is anders voor kinderen dan voor volwassenen. Ook worden op diverse plaatsen beelden getoond om het verhaal te ondersteunen en de verbeelding van de bezoekers te versterken", aldus Stefanie Sfingopoulos. Ook kan je door een deskundige gids op de site rondgeleid worden. Aan de realisatie van de nieuwe toeristische parel van Tongeren hangt een prijskaartje van bijna 4 miljoen euro vast. 400.000 euro komt van Limburg Sterk Merk, 1 miljoen euro van Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid en de stad zelf betaalt zo'n 2,5 miljoen euro. Meer info op www.teseum.be.