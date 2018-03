Nu ook voederautomaat voor duiven 13 maart 2018

02u31 0 Tongeren Voortaan worden stadsduiven aan de basiliek niet langer manueel maar automatisch gevoederd met maiskorrels waarin de pil voor geboortebeperking verwerkt zit. "Tot nog toe werden ze elke dag op een vast tijdstip gevoederd door vrijwilligers maar het is niet vol te houden dat elke dag te blijven doen", zegt Patrick Jans, schepen van Dierenwelzijn in Tongeren.

Op 15 meter hoogte op het dak van het Stedelijk Gallo-Romeins museum is sinds gisteren de eerste voederautomaat operationeel. "De automaat maakt het mogelijk om elke dag tussen maart en oktober en op het juiste tijdstip (zonsopgang, red.) maïs te voederen, met daarin ook de pil voor geboortebeperking", lichtte de schepen toe. De hoeveelheid behandeld voeder dat uit de automaat komt, verschilt naargelang het aantal duiven dat op de voederbak afkomt.





750 euro

"De automaat, die 750 euro kost, staat op het dak omdat het daar rustig is voor de duiven, en de plek ligt in hun vlieggebied", aldus Patrick Jans. "Ze zullen de automaat snel ontdekken. Als één duif erop afkomt, volgt de rest. Duiven zijn kuddedieren."





Sinds maart vorig jaar werden de duiven op verschillende locaties in het centrum van de stad door vrijwilligers gevoederd met maïs, dat een geneesmiddel bevat en zo de vruchtbaarheid beïnvloedt. Tot nader orde zal dit nog enkel in het Begijnhof gebeuren en niet meer aan de basiliek. De pil voor geboorteperking werkt. Volgens de laatste tellingen komen al geen duiven meer samen aan de Julianus Shopping. "Het aantal stadsduiven is van 116 naar een kleine 60 teruggebracht door de ingreep die we doen", besloot Patrick Jans.





(LXB)