Nu ook lager onderwijs betrokken bij

samenwerking stad, politie en parket LXB

29 maart 2019

12u00 0

Sinds 2007 hebben de stad, het parket, de politie en de middelbare scholen uit Tongeren afgesproken om samen te werken rond thema’s zoals alcohol en drugs. Twee jaar later werd de samenwerking uitgebreid naar een aanpak rond spijbelen, geweldpleging en diefstal. Vorig jaar werden na een grondige evaluatie de thema’s sexting en andere vormen van cyberpesten toegevoegd. Voor dit werkjaar zijn nu nieuwe afspraken gemaakt en op papier gezet. “We maken werk van een grote betrokkenheid van de ouders”, laat de schepen van onderwijs Guy Schiepers weten. “Ook ligt de focus op een betere doorstroming op het vlak van de communicatie naar andere zorgteams, leerlingenbegeleiders op de scholen en het CLB.” Nieuw is dat de samenwerking, die aanvankelijk eerst werd opgezet met de secundaire scholen in Tongeren, nu ook met de lagere scholen wordt uitgerold. “Als in een goed huwelijk merken we dat de partners nu een beter inzicht hebben in elkaars taken en aanpak”, stelt de schepen. “Dat werkt drempelverlagend en biedt perspectief. Zo nemen schooldirecties vlotter contact met de politie om hun bezorgdheden te uiten.”