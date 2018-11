Nog meer Limburgse tankstations vallen zonder brandstof Toon Royackers

25 november 2018

13u27 0 Tongeren Nadat donderdag al twee tankstations van Shell Express in Tongeren zonder diesel vielen, kwamen dit weekend nog meer pomphouders zonder brandstof te zitten. Door de aanhoudende acties van de zogenaamde ‘gele hesjes’ tegen de hoge brandstofprijzen slinkt vooral de voorraad in het zuiden van onze provincie.

Donderdag was er al geen diesel meer bij Shell Express aan de Luikersteenweg en de Bilzersteenweg in Tongeren. Aan de Bilzersteenweg raakte zelfs de benzine op. Dit weekend was ook de diesel op, in aan het Dats tankstation van de Colruyt-groep langs de Maastrichersteenweg. In de buurt zijn wel nog andere alternatieven waar diesel getankt kan worden. Toch viel al een enkele bestuurder stil, omdat hij helemaal zonder diesel gevallen was. Intussen is ook in Sint-Truiden een tankstation zonder diesel gevallen. Het gaat om het Shell station langs de Tiensesteenweg. Daar is de Euro 95 (E10) eveneens uitgeput. Omdat actievoerders vooral in Wallonië depots blokkeren, kunnen tankwagens niet altijd tijdig de bevoorrading verzekeren.