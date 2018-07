Nip eens van een wijntje voor het goede doel 14 juli 2018

Ine Hubrechts, afkomstig Tongeren maar omwille van de liefde verhuisd naar Lommel, is finaliste Miss De Luxe 2019. Om haar engagement in de verf te zetten, organiseert ze op 20 juli een wijndegustatie. De opbrengst gaat naar het goede doel. De wijndegustatie vindt plaats aan de Koningsstraat 33 in Leopoldsburg.





Versnaperingen

Ine schakelde bij het event de hulp in van wijnhuis Christiaens. De wijndegustatie wordt geleid door Johan Masco en versnaperingen zijn uiteraard aanwezig. Tickets kosten 20 euro per persoon en kan je bestellen via Ine.hubrechts@gmail.com of 0493473567.





(BVDH)