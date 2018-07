Nieuwe meidengroep pakt uit met debuutsingle 05 juli 2018

De Vlaamse showbizzwereld is met Top Pops een meidengroep rijker. Vier Limburgse meisjes - Kelly Vandervelpen, Ine Andries, Evita Lenaerts en Teresa Orlando - bundelen hun frisse stemmen.





Hun vuurrdoop in de showbizz vertaalt zich in de debuutsingle van de groep: De nacht van je dromen! "Top Pops staat voor feest, ambiance en gezelligheid", bekent Frank Grotars, zaakvoerder van Magic Events Entertainment en de drijvende kracht achter de vier zingende meisjes van Top Pops. Ze brengen Nederlandstalige songs maar ze toeren ook met vlotte evergreens uit de jaren '80 van vorige eeuw. "Ze worden in een zomers jasje gestoken", aldus nog Frank Grotars. De tekst van de eerste single van Top Pops is van Geert Vanloffelt, Limburger en leadzanger van de Geest. (LXB)