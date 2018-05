Nieuwe fabriek op Tongeren-Oost goed voor 150 jobs 11 mei 2018

02u35 0 Tongeren De eerste spadesteek op de uitbreiding van Tongeren-Oost met 50 hectare is nog maar net gebeurd of er komt zich al een fabriek vestigen. Soprema, een Franse multinational en grote speler in de bouwsector investeert 60 miljoen in een nieuwbouw van 12 hectare groot, die goed zal zijn voor 150 jobs.

Als de bouw in 2019 gebruiksklaar zal zijn, kunnen er 100 personen aan de slag. Later worden 50 extra mensen aangeworven. Dat Soprema kiest voor Tongeren-Oost heeft met de ligging terrein te maken. "Centraal in de regio", aldus burgemeester Patrick Dewael.





"Dichtbij de luchthavens van Luik en Maastricht. Bovendien kan het ontsloten worden op de E313."





Soprema investeert op de Ambior-site 60 miljoen euro. "We bouwen een fabriek waar op duurzaam en vernieuwend isloatie voor in de bouw geproduceerd wordt", vertelt CEO Leo Hoekstra. "Het gaat om isolatie die honderd procent recycleerbaar is." Het is de eerste fabriek op de uitbreidingszone van Tongeren-Oost. Het bouwbedrijf Cordeel, dat de grond bezit, verkoopt percelen aan bedrijven. "Als stad dragen we de kosten voor de aanmeg van riolering en wegen", zegt schepen van Economie Guy Schiepers. "We voorzien een extra verbindingsweg vanaf het op- en afrittencomplex aan de autoweg." (LXB)