Nieuwe Audiotours verhogen aantrekkingskracht Gallo-Romeins Museum Dirk Selis en Xavier Lenaers

22 maart 2019

14u40 0 Tongeren Het Gallo-Romeins Museum introduceert audiotours. Met handige audiotoestellen kunnen volwassenen en kinderen de topstukken van de permanente tentoonstelling voortaan op een fijne manier ontdekken. Het museum heeft een traditie wat betreft het maken van dergelijke tours, zij het enkel voor de tijdelijke tentoonstellingen. Nu wordt het aanbod dus uitgebreid naar de permanente tentoonstelling.

‘Jaarlijks bezoeken duizenden cultuurtoeristen onze stad, waaronder heel wat anderstaligen. Het aantal buitenlandse toeristen stijgt. De nieuwe audiogidsen zijn er in vier talen. Ze maken de boeiende collectie van het Gallo-Romeins Museum extra toegankelijk, zowel voor binnenlandse als buitenlandse bezoekers. Met de audiogids kunnen bezoekers informatie opvragen bij meer dan vijftig kernobjecten’ zegt burgemeester Patrick Dewael.

Twee uur

De volledige tour duurt bijna twee uur. Bezoekers die zich willen focussen op de hoogtepunten van de collectie, kiezen voor de één-uur-durende tour met alleen de topstukken. Op het einde van de tour kunnen bezoekers de tour via mail naar hun digitale postbus verzenden. Dat geeft hen de kans om de audiofragmenten thuis opnieuw te beluisteren, aangevuld met foto’s van de objecten. Er is een tour voor volwassenen, en een voor kinderen. De audiotours zijn beschikbaar in het Nederlands, maar ook in het Frans, Duits en Engels. Dat maakt ze bijzonder aantrekkelijk voor anderstalige cultuurtoeristen.

Archeoloog Bob De Graver

Voor kinderen tussen 7 en 13 jaar is er een tour met spelelementen. Archeoloog Bob de Graver neemt de jonge geïnteresseerden op sleeptouw. Het personage vertelt gepassioneerd over de voorwerpen uit die lang vervlogen tijden. Hij dompelt de kinderen onder in de wereld van neanderthalers, de eerste boeren, Kelten, Gallo-Romeinen en Franken. Bob de Graver heeft de gave om complexe dingen glashelder te verwoorden. De kinderen leren hoe de oermensen vuur maakten en water aan de kook brachten. Ze vernemen dat het in de ijstijd ook geregeld warm was. Ze zien in waarom aardewerken potjes typisch zijn voor een boerensamenleving en maken kennis met figuren als Ambiorix en Caesar. Ze ontdekken wat mensen zoal aten en dronken in de Romeinse tijd en hoe ze zich vermaakten.

Leerlingen beslissen mee

“De kindertour is het resultaat van een participatief traject. Het Gallo-Romeins Museum nodigde 60 leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar van de Tongerse basisschool ‘Atheneeke’ uit. Zij bezochten in kleine groepjes de permanente tentoonstelling en kozen hun favoriete voorwerpen. De leerlingen gaven aan waarom net die objecten hun fascineerden en wat ze er (meer) over te weten wilden komen. Met deze resultaten ging het redactieteam van het museum aan de slag. Alle opmerkingen en vragen van de leerlingen werden zo goed mogelijk verwerkt in de tour.” besluit schepen van Cultuur An Christiaens.