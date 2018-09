Nieuwe acies voor Toegankelijk Tongeren 2.0 07 september 2018

De Tongerse afdeling van de Vlaamse Federatie voor Personen met een Handicap wil de toegankelijheid voor gehandicapten in publieke ruimtes verbeteren. Om die reden stelde ze een goed jaar geleden Toegankelijk Tongeren 1.0 op. Ze ging aankloppen bij het stadsbestuur om het stedelijk kerkhof toegankelijker te maken voor rosltoelgebruiekrs en andere personen met een beperking. "De stad is ons tegemoetgekomen", liet André Fossé, voorzitter van de afdeling, weten. "Op het kerkhof staan aangepaste rolstoelen, en de stad zorgde voor een nieuwe toegangsweg onderaan het kerkhof."





De Tongerse afdeling van de federatie gaat op de ingeslagen weg verder en stelde gisteren Tongeren Toegankelijk 2.0 voor. "We willen dat de stad openbare en toegankelijke toiletten voorziet", legde Fossé uit. "Waarom in bestaande gebouwen geen toegankelijke toiletten inbouwen of zelfreinigende toiletten plaatsen? Oké, daar hangt een stevig prijskaartje aan vast. Het is misschien niet haalbaar maar we hebben een alternatief. We stellen voor dat winkels en horecazaken een premie bekomen om te investeren in toegankelijk sanitair", stelde Fossé.





Een nieuw actieterrein voor de afdeling is het toegankelijk maken van speeltuinen en speeltoestellen. Laurens, een jongen die in een rostoel moet zitten, probeerde de speeltuin op het sport- en recreatiepark De Motten, uit. Hij ondervond meteen enkele ongemakken. (LXB)