Nederlandse vrouw (40) steelt koperen afvoerbuizen van achttien kerken: 18 maanden cel TVC

27 februari 2019

15u41

Bron: Belga 0 Tongeren Een Nederlandse vrouw (40) uit Dongen, die ervan doorging met de koperen afvoerbuizen van 18 kerken in Limburg, moet hiervoor een gevangenisstraf van achttien maanden uitzitten en een boete van 1.600 euro betalen. De vrouw moet aan de vijf kerken die de schade reeds (gedeeltelijk) lieten herstellen nu al een schadevergoeding van 15.868 euro betalen.

De schadevergoeding kan nog serieus oplopen omdat nog niet alle herstellingen aan de getroffen kerken zijn uitgevoerd. De dertien andere kerkfabrieken kunnen later de gemaakte kosten nog terugvorderen.

De vrouw trok eind 2017 met haar bestelwagen doorheen het noordelijke gedeelte van Limburg en bezocht daar alle kerken. Onder meer bij de kerken in Tessenderlo, Kaulille, Oostham, Bocholt, Overpelt en Opglabbeek werden de koperen afvoerbuizen en leidingen gestolen. De politie tastte enkele weken in het duister totdat eind december camerabeelden opdoken van de kerk in Kaulille waarop te zien was hoe twee personen de afvoerbuizen van de kerk probeerden te stelen. Na een eerste mislukte poging kwamen ze enkele uren later terug om ervandoor te gaan met acht afvoerbuizen. Op de beelden is te zien hoe ze de buizen in hun bestelwagen met Nederlandse nummerplaat legden en wegreden.

In de bestelwagen vonden de agenten onder meer een koevoet, enkele schroevendraaiers en een notitieboekje met de adressen van alle kerken in Limburg.

Op 18 januari 2018 werd de Nederlandse bestelwagen tegengehouden nadat de nummerplaat werd opgemerkt door het anpr-cameranetwerk rond Turnhout. In de bestelwagen vonden de agenten onder meer een koevoet, enkele schroevendraaiers en een notitieboekje met de adressen van alle kerken in Limburg. In het boekje en op de gsm staan ook notities van verkenningen en zijn de adressen van de reeds beroofde kerken doorgestreept. In de notities en het gps-toestel staan routes uitgewerkt om de verschillende kerken zo snel mogelijk te bereiken.

Zoon beschermen

Tijdens haar verhoor vertelde de Nederlandse dat ze de diefstallen samen met een vriend pleegde. Die ontkent echter alles en zegt dat de vrouw hem aanduidde om haar zoon te beschermen. Omdat hij tijdens de eerste koperdiefstallen in de Nederlandse gevangenis zat en daarna onder elektronisch toezicht stond werd hij door de Tongerse strafrechter vrijgesproken.