Nacht van de Confrerie Tungrorum LXB

19 februari 2019

Zaterdag 23 februari gaat de veertiende editie van de Nacht van de Confrerie door in de feestzaal van de Casino in Tongeren. Achter de Confrerie met de toepasselijke naam Tungrorum zit het feestcomité van de Ridders van de Morepoit tot de Bukeberg. Oud-ridders en Prinsen Carnaval maken hun opwachting tijdens de Nacht van de Confrerie waar ook een aantal artiesten uit de Vlaamse showbizz optreden. Op de affiche staan Lindsay, Tielens, Fadim, David Vandyck en Party Kryner. Er wordt ook een nieuw ere-lid van de Confrerie aangesteld. Dit jaar is dat Barbara Wyckmans, oud-directeur van cultuurcentrum De Velinx en gangmaker van cultuur in de stad Tongeren.