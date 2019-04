Na zeven maand heropenen twee

Tongenaren café “Au Phare” “We gaan voor een revival van ons stamcafé” LXB

10 april 2019

12u00 9 Tongeren Zeven maanden bleef Au Phare, één van de oudste cafés tevens een begrip in Tongeren, door een faling van de vorige uitbater dicht. Zolang moesten Tongenaren hun stamcafé missen. Eind van de maand gaat het volkscafé terug open. Yves Knaepen (31) en Bart Nicolaers (45) geven Au Phare een tweede leven. “Het was ons stamcafé dat we nu nieuw leven inblazen”, vertrouwt het duo ons toe. Het zijn geen “bleukes”! Integendeel, ze hebben beiden véél ervaring met het runnen van een café. Yves baat café De Chili uit, Bart runt de Infirmerie aan het Begijnhof en het cafetaria in het stedelijk zwembad op Plinius.

Eenzelfde visie

Bart stelde zich kandidaat bij brouwerij Martens om Au Phare te huren. Even later meldde zich ook Yves. “Toen ik hoorde dat Bart geïnteresseerd was, heb ik hem meteen gecontacteerd”, legt Yves Knaepen ons uit. “Het klikte meteen, en we delen dezelfde visie om van Au Phare terug het café van weleer te maken. We zijn ondertussen goeie vrienden geworden.”

Een bruin café

Momenteel zijn ze druk bezig om het café dat er verwaarloosd bijligt een grondige poetsbeurt en een nostalgische look te geven. “Het is nodig gezien het al zeven maand leegstaat. We hebben véél stof moeten vegen.” De twee cafébazen weten waar ze naartoe willen met Au Phare. “Het café heeft potentieel”, vertelt Bart Nicolaers. “We willen er terug een bruin café van maken met de authentieke look van vroeger. We gaan voor een gezellig en warm café met muziek op de achtergrond en goeie bieren (keuze uit 80 verschillende bieren, vooral Limburgse brouwsels).” vult hij aan. Ze willen dat de destijds in Tongeren veel gehoorde oneliner “We gaan naar de Phare (in Tongers dialect, de f’a’ar, wat allicht verwijst naar begin vorige eeuw toen in Tongeren de elektrische straatverlichting werd geïnstalleerd) terug ingeburgerd raakt.

Authentiek

Eerst moeten Yves en Bart nog hard werken om Au Phare terug te openen. “We hebben het oud meubilair van de tijd toen Yves Frère (hij heeft lang Au Phare uitgebaat en op de kaart gezet) gevonden.”, aldus Yves Knaepen. “Dat gaan we terugplaatsen in het café. Het meubilair hebben we al geschuurd en gebeitst. Tegen de muur installeren we een Chesterfield bank. De stoelen en tafels die nu in het café staan verhuizen we naar de eerste verdieping. Daar richten we een polyvalente ruimte in. Daar bieden we de door de stad gelanceerde en speciaal voor de toeristen samengestelde menu’s aan. Ook kunnen daar kleine feesten, lunches of babyborrels doorgaan.Bart is kok en zal in de keuken staan. Naast de toeristenmenu’s zorgen we voor Bruegeliaanse snacks.” Yves en Bart kennen het klappen van de zweep wat betreft het runnen van een café. “Oké, we nemen een risico maar het is een berekend risico”, laten ze horen. “Het is geen sprong in het diepe. We geloven in de revival van Au Phare. We hebben een sterke formule. Het café is nog niet open, en we krijgen al héél reacties van Tongenaren die blij zijn dat ze terug naar hun stamcafé kunnen gaan.”