Na secundair gaat ook lager onderwijs meewerken met stad, politie en parket

29 maart 2019

Sinds 2007 hebben de stad, het parket, de politie en de middelbare scholen uit Tongeren afgesproken om samen te werken rond thema’s zoals alcohol en drugs. Twee jaar later werd de samenwerking uitgebreid naar een aanpak rond spijbelen, geweldpleging en diefstal. Vorig jaar werden na een grondige evaluatie de thema’s sexting en andere vormen van cyberpesten toegevoegd. Nieuw is dat de samenwerking, die aanvankelijk eerst werd opgezet met de secundaire scholen in Tongeren, nu ook met de lagere scholen wordt uitgerold.