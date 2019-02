Mogelijk gijzeling in Tongerse Muntstraat: buren geëvacueerd, buurt afgesloten Link met schietincident in Sint-Truiden, eerder op de dag? Redactie

26 februari 2019

21u09

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Tongeren De politie heeft de Muntstraat in het centrum van Tongeren afgesloten. Daar zijn ploegen vanavond binnengevallen in de woning van een gepensioneerde militair. Enkele buurtbewoners zijn uit voorzorg zelfs geëvacueerd, omdat de man mogelijk gewapend is.

Over de aanleiding voor de inval kunnen politie en parket voorlopig niet communiceren. Er is in ieder geval een Limburgse onderzoeksrechter met de zaak belast.



Eerder vandaag was er wel al een ernstig schietincident in Sint-Truiden. Daar raakte één persoon zwaargewond. Vermoedelijk is de inval in Tongeren gelinkt aan dit schietincident.