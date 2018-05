Modder stroomt door Diets-Heur 28 mei 2018

Een hevige regenbui heeft zondagavond voor modderstromen gezorgd in Diets-Heur, vlakbij Tongeren.





Op minder dan een half uur tijd viel daar 20 liter water uit de lucht. Dat water stroomde samen met het zand van de velden richting de straten van Diets-Heur. Alles zat daar in een mum van tijd onder een dikke laag modder. Ook enkele erven en tuinen achter woningen zaten zondagavond onder de troep. Sommige kelders liepen onder en de modder kwam ook binnen in enkele woningen. Brandweerzone Zuid West Limburg had de handen vol om de straten in de hele omgeving weer schoon te spuiten. De omgeving werd even afgezet. Hulpdiensten waren nog tot zondagavond laat in de weer met de opkuis. (RTZ)