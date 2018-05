Mobiele camera tegen sluikstorten loont 15 mei 2018

Om het sluikstorten terug te dringen, zet het stadsbestuur een mobiele camera in. De aanpak loont, zo blijkt nu uit cijfers van vorig jaar en de eerste vier maanden van dit jaar. Vorig jaar werden 34 personen betrapt waarvan 25 via de mobiele camera. Dit jaar liepen 13 personen tegen de lamp toen ze illegaal afval aan het storten waren. Van de 13 werden er 5 betrapt met de mobiele camera.





GAS-boete

"We investeerden 12.000 euro in de camera", liet schepen van Milieu Patrick Jans (Tongeren.nu) weten. "Hij wordt ingezet op plaatsen waar regelmatig zwerfvuil wordt achtergelaten. We houden al acties om mensen te sensibiliseren geen afval meer te dumpen. Toch lopen bij de stad nog vaak meldingen van sluikstorten binnen. De camerabeelden worden bekeken door een medewerker van de stad. De overtreders riskeren een GAS-boete tot 350 euro en ze moeten de opruimingskosten betalen.





