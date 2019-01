Minister Schauvliege geeft geld

voor erosiebestrijding Limburg LXB

02 januari 2019

12u00 0 Tongeren Vlaams minister van leefmilieu, natuur en landbouw Joke Schauvliege (CD&V) trekt bijna een miljoen euro uit om verdere erosie tegen te gaan. Het geld gaat voornamelijk naar de aanleg van bufferbekkens, aarden dammen en erosiepoelen. Ook Limburg deelt in de subsidies van de minister. Tongeren en Sint- Truiden zijn de Limburgse gemeenten die geld mogen verwachten. “Het gaat naar projecten die de gemeenten beter beschermen tegen de modderoverlast”, stelde de minister.

Erosie

“De modderellende als gevolg van de onweersbuien van het voorjaar 2018 bewezen dat de bescherming dringend nodig is”, vervolgde Joke Schauvliege. “Er was modderoverlast van aan de kust tot in Limburg.” Stad Tongeren krijgt voor vier projecten een toelage van in totaal 221.500 euro. De deelgemeente Diets-Heur werd in de lente van vorig jaar meermaals getroffen door een modderstroom die op straten, pleinen, garages en opritten van huizen een dikke laag slijk achterliet. De stad kreeg al eerder een subsidie voor de aanleg van een aarden dam met erosiepoel. Nu wordt een extra poel en een bufferbekken voor de opvang van overvloedig water voorzien. In twee andere Tongerse kerkdorpen, met name Berg en Widooie, krijgen geld voor erosiebestrijding. De naburige stad Sint- Truiden bekomt voor op de Bosveldstraat een toelage voor de aanleg van een erosiepoel. Wat gebeurt in het kader van een afkoppelingsproject. Om modderoverlast in Alken te voorkomen voorziet Sint- Truiden in de Stoukstraat een bijkomende poel aan.