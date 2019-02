Meer dan 31 appartementen in en rond

waardevolle Hoeve Brone in Tongeren LXB

26 februari 2019

12u00 0

De gemeenteraad heeft z’n fiat gegeven voor de aanleg van een parking, een voet- en brandweg op een braakliggend terrein nabij Hoeve Brone op de Koninksemstraat in Koninksem, een deelgemeente van Tongeren. De goedkeuring is nodig om de hoeve om te bouwen voor dertien appartementen. En achter de hoeve worden nog eens achttien nieuwe appartementen voorzien. Het gebied wordt ontwikkeld door NV Kolmont. De parking biedt plaats aan vijf auto’s. Voor de toekomstige bewoners is een ondergrondse parking voorzien. Hoeve Brone is geen geklasseerd monument maar het gebouw staat wel op de inventarislijst van waardevolle gebouwen. Het oudste gedeelte van de hoeve dateert uit de 17 de eeuw. Het gaat om een witgekalkt gebouw dat rond een rechthoekig erf werd gebouwd. Het erf werd met kasseien aangelegd. Een andere gedeelte van de hoeve werd tegen het eind van de 19 de eeuw aangepast. Aan de boerderij is een woonhuis verbonden met een schuur en stallen. Bij de oppostie, met name de N-VA, konk kritiek op het woningplan. Patrick Leenders van de N-VA ging akkoord met de bouw van appartementen in de hoeve maar hij is niet te spreken over de nieuwbouw buiten de hoeve. “Het al afwijken van de stijl van de hoeve, en de komt voor zoveel extra appartementen zal impact hebben op de mobiliteit”, liet hij optekenen.