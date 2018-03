Man steelt bestelwagen en vlucht door drie landen 05 maart 2018

Een 47-jarige man heeft zaterdagochtend een bestelwagen gestolen in Tongeren, en is daarmee op de vlucht geslagen door drie landen. Uiteindelijk crashte hij met de gestolen wagen in Nederlands Limburg. De dader was na zijn diefstal in Tongeren nog maar net de E313 opgereden, toen alerte politieploegen hem al in de gaten kregen. Meteen ontstond een achtervolging die via het klaverblad van Lummen verder ging over de E314 richting Nederland. Daar kregen de Belgische politiediensten bijstand van hun Nederlandse collega's. Even later waren zelfs de Duitse politiediensten noodzakelijk, omdat de dief in Simpelveld een stukje door Duitsland reed. Hij keerde uiteindelijk terug naar Nederland, en knalde in het centrum van het Nederlands Limburgse Nuth door de vitrine van een tuinwinkel. De dader kon er na de helse achtervolging in de boeien worden geslagen.





(RTZ/MMM)