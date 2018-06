Man slaat buurvrouw 14 juni 2018

02u38 0

Het openbaar ministerie vorderde tien maanden cel voor een dronken 50-jarige Tongenaar die zijn, al even dronken, buurvrouw bedreigde en rake klappen toediende. De man, die eerder veroordeeld was voor gelijkaardige feiten, werd op 5 mei voorwaardelijk vrij gelaten. Toch was het meteen weer prijs en sloeg de Tongenaar de gsm van de vrouw kapot op haar hoofd. Zij stelde zich burgerlijke partij, maar kon geen enkel bewijs voorleggen van de opgelopen schade. De advocaat van de vijftiger vroeg opslorping van straf bij het vorige vonnis, te meer omdat zijn cliënt zich vrijwillig kandidaat stelde voor een residentiële behandeling. (JEK)