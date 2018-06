Man laat drugsverslaafde brand stichten bij ex in ruil voor tatoeage 07 juni 2018

02u51 0 Tongeren De strafrechter veroordeelde een 38-jarige man uit Tongeren tot 20 maanden cel en een boete van 4.000 euro omdat hij de opdracht gaf om de auto van zijn ex in brand te steken. De uitvoerder (42) werd veroordeeld tot 12 maanden en een boete van 4.000 euro. Voor een vrouw (32) die de brand filmde, werd het 10 maanden en eveneens een boete van 4.000 euro.

De jaloerse man pestte, na de relatiebreuk in 2012, jarenlang zijn ex en haar nieuwe vriend.





Hij liet op 26 januari zelfs iemand de auto van zijn ex, eigendom van haar vader, in brand steken. Volgens de Tongenaar was hij kwaad omdat zijn ex hem zwart maakte bij hun kinderen, die hem daardoor al zes jaar niet meer willen zien. Hij sprak een drugsverslaafde stadsgenoot (42) aan om wraak te nemen om zijn ex. Behalve een vergoeding van 20 euro per feit beloofde hij de man een gratis tatoeage en een spaghetti bij hem thuis.





Door zelf niet in actie te treden, dacht de opdrachtgever buiten schot te kunnen blijven. De wagen, een Fiat Punto, stond de bewuste dag vlakbij het bejaardentehuis in Tongeren en gelukkig sloegen de vlammen niet over op die instelling. Een opgetrommelde vrouw filmde intussen de vlammenzee als bewijs dat de opdracht volbracht was.





De ex kreeg 750 euro morele schadevergoeding toegekend, haar vader 250 euro. Materieel werd dit voor de uitgebrande Fiat Punto euro provisioneel. Die rekening volgt later nog.





(JEK)