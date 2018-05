Man (29) takelt peuter (2) zwaar toe: jongetje loopt hersenschudding, arm- én kaakbreuk op MARCO MARIOTTI

09 mei 2018

02u49 405 Tongeren Een 29-jarige Tongenaar zit in de cel nadat hij het 2-jarig zoontje van zijn nieuwe vriendin ernstig toetakelde. Het kind brak zijn arm, een kaak en hield er een hersenschudding aan over. De man heeft de feiten toegegeven en zou spijt hebben van zijn daden.

De stoppen van F. C. uit Tongeren sloegen afgelopen weekend door toen hij bij zijn vriendin in Tongeren was. De twee zijn nog niet lang samen, maar de vrouw heeft wel een kind uit een vorige relatie. Wat er zich exact afspeelde, moet het onderzoek nog uitwijzen, maar op een zeker moment zou het jongetje van 2 gehuild hebben. Het kindje zou aan autisme lijden en huilde de laatste tijd wel vaker. Dat zou F.C. te veel geworden zijn. Hij werd agressief en sloeg het kind meerdere malen. Het jongetje viel daarbij tegen de grond en raakte gewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het verdict: een arm- en kaakbreuk, én een hersenschudding. In de loop van het weekend onderging het kind een operatie.

Aangehouden

De politie arresteerde F.C, die intussen voor de onderzoeksrechter in Tongeren verscheen. De man blijft aangehouden. "Mijn cliënt werkt goed mee aan het onderzoek en heeft oprecht spijt van zijn daden", zegt advocaat Selina Viola. De man zou een blanco strafblad hebben en weet naar eigen zeggen niet wat hem bezielde. Hij was op het moment van de feiten ook niet onder invloed van drank of drugs. Officieel wordt de Tongenaar verdacht van slagen en verwondingen aan een kind.

Volgens de kennissenkring van de twintiger kon hij vaker agressief uit de hoek komen. Ze zijn niet verbaasd over de feiten. "Maar dat hij dit bij een kind zou doen, hadden we niet gedacht", klinkt het. "Dit is dramatisch voor iedereen. De mensen die hem kennen, weten dat hij soms fel kon reageren. We hebben hem altijd een rare gast gevonden, hij is gekend in de buurt. Je wist dikwijls niet hoe hij kon reageren in bepaalde situaties."

Relatie verbroken

De moeder van het kind zou inmiddels gebroken hebben met de Tongenaar. In afwachting van het onderzoek blijft hij momenteel in de Hasseltse gevangenis. Hij riskeert een fikse boete, een celstraf en contactverbod met het kind. De man zal zich nadien wellicht moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank.