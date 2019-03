Limburg boven in The Voice: van houthakkerslook tot kerkzangeres Birger Vandael

01 maart 2019

16u14 0 Tongeren Het is vanavond Limburg boven in The Voice. Lommelaar Wim Van Gennip (51), de Bocholtse Milou van Poppel (21) en Tongerenaren Vanessa Issa (38) en Seliena Smeets (16) maken hun optreden in de talentenjacht. En het kwartet bestaat uit heel diverse personen: van een vijftiger in houthakkerslook tot een kerkzangeres.

Jawel, er zijn nog echte venten. Met een ruige baard, de hand nonchalant in de broekzak en in stoer houthakkershemd verschijnt Wim Van Gennip (51) op het podium. Je zou het de uitgeweken Nederlander niet geven, maar tot vijf jaar terug had hij het moeilijk met optredens in het openbaar. “Op een bepaald moment dacht ik: fuck it, ik doe dit gewoon!” Hij zorgt voor een portie testosteron in de uitzending door ‘Jealousy’ van de Schotse zanger Frankie Miller te brengen voor de jury. “Ik speel al een paar jaar in de Kempische band ‘Match 13’. Ik hou wel van dit ruwe werk en mijn stem komt zo uitstekend tot haar recht”, zegt Wim.

Veiligheidsagent

“Tijdens één van de vorige edities van The Voice zat ik te kijken met mijn vrouw en zei ik: “Dit kan ik ook”. Zij reageerde dat ze het roerend eens was met mij. Bij een nieuwe oproep naar kandidaten, was het duidelijk. Als ik me niet zou inschrijven, deed zij het in mijn plaats”, onderstreept Wim, die in het dagelijkse leven veiligheidsagent is bij een psychiatrische instelling, waar hij ook een drugshond opleidt. “Dat is niet altijd een leuke of gemakkelijke job”, geeft hij toe. “In de drie kwartier dat ik naar huis rijd, zet ik de muziek hard en brul ik mee. Zo kan ik mijn werk loslaten en kom ik thuis zonder bepaalde negatieve gevoelens.”

Milou van Poppel (21) uit Bocholt is eveneens een opvallende verschijning in de uitzending van The Voice vrijdagavond. In het dagelijkse leven werkt Milou voor FOD Financiën, maar in haar vrije tijd vind je haar vaak terug tussen de elektrische gitaar, basgitaar, piano en drum van haar worshipband. “Elke zondag vind je ons terug in de OPEN. kerk van Lommel. Het is jammer dat heel wat mensen denken dat dit saai is. Hedendaagse nummers doen we niet, maar wij brengen wel zeer moderne muziek met een christelijke boodschap. Ook mijn vriend doet mee met de band en hij is echt mijn steun en toeverlaat!”

Adèle

In The Voice kiest Milou zelfs voor Adèle en haar nummer ‘Remedy’. “Ik denk dat zij één van de zangeressen is die qua stijl het dichtst bij mijn klankkleuren komt. Ik hou ook van dit soort liedjes met een diepere boodschap.” Later hoopt Milou nog wat meer te kunnen focussen op de muziek. “Ook in mijn job kruipt veel tijd, maar ik droom van Australië. Daar hebben ze prachtige evangelische kerken waar ik graag mijn stem zou laten weerklinken.”

Vanessa Issa (38) schopte het al tot de liveshows van The Voice Belgique en is vastberaden om het minstens even goed te doen in het noorden van het land. In het eerste seizoen van The Voice van Vlaanderen boekte ze geen succes, maar met Clown van Emeli Sandé lukt het haar hopelijk dit keer wel. Ook bij Vanessa’s dochter Seliena Smeets (16) kriebelde het intussen om deel te nemen. Ze beleefde het hele Voice-avontuur van haar moeder van op de eerste rij en kreeg zo de smaak zelf te pakken. Met Heaven van Julia Michaels gaat ze haar mama achterna.

De uitzending start om 20.40 uur bij VTM.