Leerlingen planten 2500

krokussen in bloemenwei LXB

17 januari 2019

12u00 0 Tongeren Zo’n 120 jongens en meisjes van d gemeentelijke lagere school Dolfijn in de Tongerse deelgemeente Vreren hebben op de bloemenweide aan hun school 2500 boerenkrokussen in de grond gestopt. De regen weerhield de kinderen niet om de bloembollen te planten. “Wat we doen, kadert in de uitvoering van het charter voor biodiversiteit”, liet de directeur van de gemeentelijke basisschool Dolfijn Rudi Brimioul optekenen.

Biodiversiteit

De stad heeft dat charter al in 2019 ondertekend. “Het was de aftrap om de biopdiversiteit in de stad te versterken”, stelde de schepen van milieu Patrick Jans (tongeren.nu). “Tijdens het planten leerden ze het nut van solitaire bijen inzien en waarom het zo belangrijk is dat we kwetsbare insecten beschermen. De krokussen geven juist veel nectar boor bijen en insecten. Bovendien zijn deze bloemen ideaal om het gazon in het voorjaar op te fleuren”, aldus de schepen.

Bijenhotel

Schepen van onderwijs Guy Schiepers voegde daar nog aan toe dat het begrip biodiversiteit inburgeren op school het best kan door het de leerlingen zelf praktisch te laten ervaren. “Door hen 2500 korkussen te laten platen”, stelde hij. Het project krijgt binnen enkele maanden nog een vervolg bij Dolfijn. Leerlingen gaan dan een bijenhotel plaatsen. Bovendien zullen ook de kleuter op hun grasveld bloembollen planten.