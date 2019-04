Leerlingen GO-basisschool Atheneeke

beleven een stressloze dag LXB

04 april 2019

12u00 0

De leerlingen van basisschool Atheneeke werden donderdag een hele dag in de watten gelegd. Ze konden relaxen, sporten, een wandelpad op blote voeten verkennen, een voelmuur betasten of luisteren naar speciale klanken. Ook konden ze zich laten masseren. Of ze snoepten van lekkere pannenkoeken. Activiteiten die ervoor zorgden dat de kleuters en kinderen uit het lager zonder stress hun schooldag doorbrachten. No stress! Het maakte deel uit van de eerste stressloze dag die op initiatief en in het kader van het zomerfestival MoMent in Tongeren werd gehouden. Er volgen de komende weken en maanden nog acht andere dagen zonder stress. De dagen worden niet enkel gehouden voor scholen. Ook bedrijven en woon- en zorgcentra in de stad en dorpen rond Tongeren gaan een stressloze dag beleven.