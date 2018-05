Leerlingen én leerkrachten VIIO lopen Tungrirun 02 mei 2018

Een zevental leerlingen én drie leerkrachten van het VIIO in Tongeren liepen dinsdag op 1 mei de Tungrirun in Tongeren-centrum. Het was stagiaire Lichamelijke Opvoeding Laurien Billen die op het idee kwam om start-to-run in te voeren als voorbereiding op de Tungrirun. "In totaal zijn we met zeven leerlingen, verspreid over het eerste tot het zesde middelbaar", vertelt Laurien. "Sinds januari zijn we twee keer per week beginnen te trainen, telkens een uurtje na school. We hebben hier samen naar toegewerkt, en ik ben er zeker van dat iedereen de vijf kilometer zal uitlopen." (MMM)