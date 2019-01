Leerlingen atheneum voeren aan

schoolpoort actie voor klimaat “We zijn de toekomst, daar doen het voor” LXB

17 januari 2019

12u00 0 Tongeren Meer dan 50 jongens en meisjes van het eerste middelbaar aan atheneum Tungrorum - deze naam verwijst naar het Romeinse verleden van de oudste stad van het land - uit Tongeren voerden vanochtend actie voor het klimaat. Ze stonden met instemming van Petra Cleeren, hun directrice, tijdens het eerste lesuur van de dag aan de poort van de school. Ze spijbelden voor de goeie zaak. “Het is tijd dat actie wordt ondernemen tegen de opwarming van de aarde”, lieten Dina Melnikova (12) en Sienna Konings (12) horen.

Trekkers

De twee meisjes zijn de initiatiefnemers van de actie. “De regering en politici doen niets aan de verandering van het klimaat”, lichtten ze toe. “Wij, de jongeren, moeten het heft in handen nemen. We zijn de toekomst en het gaat om onze toekomst. Niet morgen maar vandaag moeten we onze stem laten horen”. Met de actie toonden jongeren dat ze méér dan bezorgd zijn over het klimaat.

Eisen

Om dat te laten zien en hun eisen kracht bij te zetten, schreeuwden ze Youth for Climate (de jeugd voor het klimaat) en ze staken bordjes omhoog met een duidelijke boodschap: There is no Planet be! “Het blijft niet bij die ene actie”, bekenden Dina en Sienna. “Elke week gaan we tijdens het eerst lesuur buiten komen. Nu trekken de eerstejaars van de school de kar maar we hopen dat de leerlingen van de hogere jaren ook mee gaan doen.” Of de directrice van het atheneum hen hiervoor de toestemming gaat geven is nog maar de vraag. “Het is een lovenswaardig initiatief van de kinderen”, zei Petra Cleeren.

Trots

“Meer nog, ik ben fier op hen. Het is toch mooi dat ze zich engageren voor het klimaat. Van jongeren wordt vaak gezegd dat ze nergens achterstaan of dat ze met zichzelf bezig zijn. De eerstejaars bewijzen het tegenovergestelde”, aldus de directrice. “Ze weten waar ze over praten, ze hebben zich goed voorbereid. Hun actie is geen bevlieging van een uur laat staat dat het hen om het spijbelen te doen is. Dat klopt niet”. Zelf gaat ze in dialoog met de leerlingen. “Ik wil met hen samenwerken om ook op school iets aan het klimaat te doen.” Dina en Sienna onderschrijven het. “We moeten iets doen aan het afval op school”, wierpen ze op. ‘We hebben actie gevoerd en laten aan de schoolpoort en op de speelplaats geen papier rondslingeren”, aldus de twee trekkers van de actie die volgens hen nog een vervolg gaat krijgen. “Hoe en waar? Daar moeten we het nog met de andere leerlingen, de directie van de school en eventueel met leerlingen van andere scholen over hebben”, lieten ze tot slot optekenen.