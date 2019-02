Lancering City Foot Golf in

oudste stad van het land LXB

27 februari 2019

12u00 0 Tongeren Vanaf vandaag kunnen dagjesmensen, toeristen, bedrijven en verenigingen die het historisch centrum van de stad Tongeren bezoeken, een partij City Foot golf spelen. Het gaat om een aangepaste versie van het al eerder gelanceerde City Golfspel dat met matjes, golfclubs en zachte golfballetjes gespeeld wordt. Met City Foot Golf wordt enkel met zachte of harde voetbal gesjot naar een hole. Na Hasselt en Sint-Truiden is Tongeren de derde Limburgse stad waar City Foot Golf kan gespeeld worden. “Met voetgolf spelen we in op de stijgende vraag om een stad op een belevingsvolle en sportieve manier te verkennen”, stelt Vincent Hellemans, de bedenker en organisator van het spel.

Eerste partij

De schepen van toerisme An Christiaens en medewerkers van Toerisme Tongeren mochten als eersten proberen om een vederlichte of hard opgepompte voetbal in zo weinig mogelijk pogingen in de hole (een ronde kuip met vlag) te sjotten. “Het spel wordt in groepen van twee of meer gespeeld”, vertelt de schepen. “Het spel versterkt het groepsgevoel en is geschikt om aan teambuilding te doen.”

Teambuilding

“Met de dienst toerisme willen we de komende jaren sterker inzetten op kleinschalige congressen en teambuildingsacitviteiten. Door hun jarenlange ervaring en know how is City Golf (zo heet het bedrijf van Hellemans) de ideale partner”, laat de schepen horen. Hellemans heeft in Tongeren een route van een kleine kilometer uitgewerkt. Op zes locaties in de binnenstad wordt halt gehouden om een partij voetbalgolf te spelen. “Op elke plek krijgen de deelnemers ook informatie over de bezienswaardigheden”, zegt de zaakvoerder van City Golf. Zo kan er gegolfd worden aan het Gallo- Romeinsmusuem, de Julianus Shopping, het stadspark De Motten en nog andere plaatsen waar een verhaal over een gebouw, monument of personen valt te vertellen. Meer info over het nieuwe spel vind je op info@cityfoodgolf.be.