Lagere school in Tongeren even ontruimd voor gasgeur Ook internaat in Borgloon ‘s nacht ontruimd voor brandalarm Toon Royackers

08 november 2018

17u43 0 Tongeren Donderdagmorgen is de basisschool Picpussen aan de Watertorenstraat in het centrum van Tongeren geëvacueerd omwille van een indringende gasgeur. Meteen werden de kleutertjes nabijgelegen klassen gehaald. Uit voorzorg moesten ook de leerlingen van de lagere school het kloostergebouw even verderop verlaten. Uiteindelijk bleek er toch geen gaslek te zijn. In de loop van de nacht was ook het internaat in buurgemeente Borgloon al geëvacueerd omwille van een brandalarm.

“Iemand is ons donderdagmorgen komen melden dat er een verdachte gasgeur hing op ons terrein,” zegt schooldirecteur Caroline Coenegrachts van basisschool Picpussen. “De geur hing inderdaad vooral rond de kleuterafdeling. We hebben dan besloten om alle kindjes hun jassen aan te laten doen, en iedereen snel weg te brengen. Intussen belden we meteen de hulpdiensten. Gelukkig waren onze buren van de school VIIO bereid om even hun sporthal ter beschikking te stellen. Daar zijn we met onze kleutertjes naar toe getrokken. De lagere school die wat verderop in de kloosterblok zat hebben we preventief toch maar meegenomen. De evacuatie is al bij al vlot verlopen.” In de school VIIO werden donderdag de sportlessen stil gelegd, zodat de kinderen allemaal onderdak hadden.

Toevallig had de school Picpussen net één dag trouwens een brandoefening gehouden. “Zoals onze preventiemedewerker dat voorschrijft hebben we die elk jaar,” vertelt de directeur. “De kindjes hadden woensdag dus alles goed ingeoefend. Daardoor wisten ze donderdagmorgen precies wat ze allemaal moesten doen. Brandweerpost Tongeren is dan onze school komen doorzoeken. De sterke geur kwam van de bouwwerf vlakbij, waar momenteel onze nieuwe school gebouwd wordt.”

Metingen

“Toen wij ter plaatse kwamen was de evacuatie al goed in gang gezet door de school,” aldus bevelvoerder Stassen van brandweerzone Zuid West Limburg. “Samen met netbeheerder Infrax zijn we dan metingen gaan doen op de bouwwerf. Maar gelukkig hebben we nergens een gaslek kunnen vinden. De toestand was dus snel weer veilig. Kort voor de middag zijn de gebouwen dan weer vrijgegeven, en konden al onze leerlingen terugkeren.”

Tweede evacuatie op enkele uren

Dezelfde brandweerzone was in het holst van de nacht ook al eens moeten uitrukken voor een alarm in het Internaat Mariavreugde, aan de Nieuwland in buurgemeente Borgloon. Daar was omstreeks half één het brandalarm afgegaan. Ook daar werden uit voorzorg alle interne leerlingen geëvacueerd. De politie snelde massaal ter plaatse, omdat niet meteen duidelijk was of alle kinderen wel in veiligheid waren. Brandweerlui doorzochten intussen het hele gebouw. Uiteindelijk was iedereen terecht, en bleek het te gaan om loos alarm. Kort na één uur ‘s nachts konden de leerlingen terug naar hun bed.