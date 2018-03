Kopstuk drugsbende krijgt negen jaar cel 22 maart 2018

02u27 0 Tongeren Mahomed Y. (51), kopstuk van een bende die op grote schaal synthetische drugs maakte, heeft negen jaar cel en een boete van 24.000 euro gekregen. Al was hij zelf niet te zien in de rechtbank.

In deze zaak moesten zeventien beklaagden zich verantwoorden. Vier van hen werden vrijgesproken, de overigen kregen boetes tot 12.000 euro, werkstraffen tot 210 uur, en celstraffen tot zes jaar. Meerdere luxe-wagens werden verbeurd verklaard. Slechts twee 'kleine garnalen' daagden op in de rechtbank.





Wapens en springstof

Het onderzoek startte op 28 mei van vorig jaar, toen in een loods in Opglabbeek een professioneel labo ontdekt werd, waar synthetische drugs geproduceerd werden. Naast het labo werd ook een geladen vuurwapen gevonden. Later bleek ook dat in de kelder van het Genkse café Barzetti restanten van een labo gevonden waren. Dat zette de speurders op weg naar een huurwoning in het Waalse Grâce-Hollogne, waar een hoop basisproducten gevonden werden in drie garageboxen. Voorts werden ook oorlogswapens met munitie gevonden, alsook achthonderd gram springstof. En er bleken nog meer labo's te zijn: in Genk, Maastricht en Schirveld.





Het kopstuk van de bende, die in Antwerpen al tot acht jaar cel veroordeeld werd voor drugsfeiten, is intussen nog altijd spoorloos. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen. (JEK)