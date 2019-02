Kolonel schenkt schilderij aan de stad als teken van hernieuwd peterschap LXB

22 februari 2019

12u00 0 Tongeren De stad Tongeren en de legereenheid van CRC Glons hernieuwen hun peterschap. Daarom heeft kolonel briers een schilderij aan de stad geschonken, dat een plaats krijgt op de derde verdieping van het administratief centrum. “De schenking staat symbool voor het hernieuwen en herbevestigen van de band tussen onze legereenheid en de stad Tongeren”, aldus de kolonel.

Het doek van 5 meter lang en 2 meter breed met de machtige en rijke prinsbisschop van Luik is terug thuis. Het heeft een vaste plek gekregen in de hal op de derde verdieping van het administratief centrum. Het schilderij hing meer dan 40 jaar in de ‘Mess Officieren’ van de Ambiorixkazerne in Tongeren. Toen de kazerne 10 jaar geleden dichtging, verhuisde het doek naar CRC Glons, deelgemeente van het Waalse Fexhe-Slins, waar het in een bunker werd gehangen waar dag en nacht en zeven dagen op zeven alle militaire vluchten in de gaten worden gehouden.

Eind dit jaar wordt de legereenheid van CRC Glons naar Beauvechain (Bevekom, in Waals- Brabant) overgebracht. “We brengen het doek terug naar waar het thuishoort, namelijk in Tongeren”, vertelt kolonel Briers, commandant van CRC Glons.

“Eigenlijk is het een schenking die een symbolische waarde heeft”, vervolgt de kolonel. “Het doek staat voor het hernieuwen en herbevestigen van de band die al jaren bestaat tussen de stad Tongeren en onze legereenheid. Die band uit zich in een peterschap dat we met de stad zijn aangegaan.” Wat burgemeester Patrick Dewael bevestigt. “We hebben altijd nauw samengewerkt met het commando en het personeel van CRC Glons”, vertelt hij. “We mochten altijd rekenen op hun hulp bij plechtigheden en feesten. Ook bij liefdadigheidsacties hebben ze mee de handen uit de mouwen gestoken.” En de kolonel belooft dat de wederzijdse samenwerking verder zal gezet worden. “We blijven concerten houden in de stad. We komen met een delegatie naar het Te Deum in de basiliek en zijn aanwezig op de viering van de nationale feestdag.”