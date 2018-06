Kleuters worden onderzoeker voor één dag 20 juni 2018

Je kan niet vroeg genoeg beginnen kinderen warm te maken voor technoligie, moeten ze bij kleuterschool Evermaruske uit Rutten gedacht hebben. De kleuters speelden daarom voor één dag onderzoeker. Hun schooljaar staat namelijk in het teken van techniek en wetenschap of STEM (Science, Technology, Engineering en Math). Maar STEM staat ook voor de klusjesman, die een hoofdrol speelde in de voorbije maanden. Hij komt geregeld op bezoek in de klas en zet de kleuters aan om op onderzoek te gaan. "Het is belangrijk kinderen van jongs af aan te stimuleren om te onderzoeken", aldus kleuterleidster en directrice Nele. (LXB)