Kleuters spelen martelarenspel Evermarus 17 maart 2018

02u40 0 Tongeren Voor de 1.050ste keer wordt op 1 mei in Rutten het Evermarusspel opgevoerd. Het oudste martelarenspel van Europa vertelt het verhaal van de marteldood van Evermarus. Zes weken eerder, op 25 maart, voeren de kinderen van kleuterschool 'Evermaruske' hun versie op kindermaat na.

Ook 15 kinderen uit het dorp kruipen in de huid en kleren van Evermarus, zeven pelgrims, wilde mannen en rovers van de bende van roofridder Hacco. Gisteren hielden ze een repetitie voor 'Evermaruske speelt Evermus', zoals de kindervoorstelling heet. "We laten niets aan het toeval over en brengen het spel zo authentiek mogelijk", zegt Nele Brone, kleuterjuf die het originele mysteriespel bewerkt heeft tot kinderniveau. "De tekst is in rijm gemaakt. We zorgen voor enkele liedjes en aangepaste muziek. Er zit ook veel actie in het spel. De Hacco bij het spel op 1 mei rijdt op een paard, maar onze Hacco, die overigens zijn kleinzoon is, zal op een pony paraderen."





Tijdens het mysteriespel ontsnapt een pelgrim die door de Haccouren (volgelingen van Hacco red.) te paard opgejaagd wordt en waarbij hij rake klappen moet incasseren. "De jacht op de pelgrim doen we niet met paarden, maar rond een boom. Toch gaan de kinderen de duels niet uit de weg. We houden het levendig en voeren het spel zo echt mogelijk uit", aldus juf Nele. Het schooltje ging ook al langs bij een manege en er staat nog een bezoek bij een smid gepland.(LXB)