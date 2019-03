Kleuters openen museum voor

één dag met en over Dino’s LXB

29 maart 2019

12u00 0

Ook kleuters zijn tuk op dinosaurussen! Dat lieten de 38 kleuters die daar naar school gaan zien met de creaties van dino’s die ze met hun kleuterjuffen in elkaar geknutseld hebben. Met hun werkjes openden ze zelfs, zij het maar voor één dag, een eigen Dino-museumpje. “Alle ouders, oma’s en opa’s zijn komen kijken naar wat de creativiteit van hun oogappels opgeleverd heeft”, vertelt kleuterjuf Nele Brone. “Het is op vraag van onze kleuters dat we rond Dino’s hebben gewerkt.” Met stukken eierkarton, wc-rolletjes, koffiedorpjes en ander afval hebben ze dino’s gemaakt. Daar bleef het niet bij. Ook fossielen hebben ze uit afvalmateriaal geknutseld. Zelfs een vulkaan hebben ze gebouwd. “Ouders en grootouders die zijn komen kijken, moesten een bezoek aan ons museum niet met geld betalen maar met steentjes”, aldus nog Nele Brone. “Zo leerden we de kleuters tellen met steentjes.”