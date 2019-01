Kleptomaan riskeert 1 jaar cel DSS

02 januari 2019

15u41 0 Tongeren Een Indische man riskeert een celstraf van 1 jaar voor het stelen van een X-box.

Op 4 december 2018 bemerkte de winkeldetective van de Tongerse speelgoedwinkel Dreamland een man die zich verdacht gedroeg. Bij nader inzien had de man net een X-box spelcomputer gestolen. De man werd aangehouden en op het politiecommissariaat bleek dat de man eerder tal van diefstallen op zijn kerfstok had staan. Via het snelrecht kon de man binnen de dertig dagen voor de correctionele strafrechter in Tongeren worden voorgeleid. Het openbaar ministerie was dan ook niet mals voor de Indiër die trouwens zijn kat stuurde en vorderde een celstraf van 1 jaar. De rechter neemt de zaak in beraad en spreekt zijn vonnis uit op 30 januari.