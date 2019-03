Kindje gewond bij ongeval in Tongeren Toon Royackers

29 maart 2019

22u47 0

Op de Romeinse Kassei in Tongeren is vrijdagavond omstreeks half zeven drie mensen gewond geraakt bij een ongeval. Tijdens het kruisen raakten beide wagens elkaar plots zijdelings. In één wagen raakte bestuurder Jimmy V. (45) lichtgewond. In de andere auto raakten de bestuurster en een klein kindje gewond.