Kinderkoor zingt voor

zwaar verbrand meisje LXB

11 december 2018

18u33 0 Tongeren Traditioneel houdt kinderkoor ‘t Basikliekje - de naam verwijst naar de basiliek van Tongeren - met de kerst een concert. Alleen, dit jaar zingen de kinderen voor het goede doel. Concreet willen ze met de opbrengst van het concert Yashnoor Singh niet enkel een hart onder de riem steken en haar een spoedig herstel wensen. Ook willen ze met de inkomgelden de kosten een stuk dekken die de ouders van het meisje uit Tongeren moeten betalen voor een aantal ingrepen die hun dochter nog moet ondergaan.

Het meisje raakte in de grote vakantie zwaar verbrand. Nog steeds ondergaat ze vele operaties in Leuven. Maar dat wordt steeds moeilijker want de medische kosten lopen hoog op. Yahsnoor leeft in de harten van de kinderen van ‘t Basikliekje. Het concert is een evocatie van het Meisje met de Zwavelstokjes, het verhaal van een meisje dat ondanks de felle koude op kerstavond nog wat centjes moet verdienen om met haar familie te kunnen overleven. Al het feestelijke van een kerstavond ziet het meisje gebeuren. Iedereen is blij en geniet van het kerstdiner. Maar zijzelf heeft enkel zwavelstokjes om zich in de gure nacht aan te verwarmen. Rondom dit gezongen kerstverhaal krijgt ‘t Basikliekje bezoek van Pentagonix, het koor van de Tongerse Pentagoon- kunstacademie. Het concert vindt op tweede kerstdag om 15 uur plaats in de basiliek.