Kinderen wanen zich even Evermarus en roofridder Hacco

In Rutten spelen ze op 1 mei voor de 1050ste keer het martelarenspel van Sint Evermarus na, maar de feesteditie mocht gisteren al worden ingezet door de kinderen van het dorp. De kleuters van Evermaruske leefden zich samen met een vijftiental kinderen uit de buurt helemaal uit in de rol van pelgrim, rover of wilde man aan de Kapelweide. Enkele honderden dorpsbewoners genoten van het spel en de lentezon. "Om de vijftig jaar hebben we een feesteditie. En 2018 is er zo een", klinkt het bij de organisatie. "We hebben ook een nieuwe vlag laten maken, en kijken uit naar de optocht op 1 mei." Sinds de stoffelijke resten van Evermarus rond 968 werden gevonden, is Rutten in de ban van zijn verhaal. Evermarus was een Friese pelgrim die, tijdens zijn terugkeer van Compostela rond 690, samen met zijn zeven gezellen door roofridder Hacco en zijn bende vermoord werd in de toenmalige bossen rond Rutten. Elk jaar op 1 mei wordt dat moment herdacht.





