Kinderen ontdekken oertijd op de tast 28 augustus 2018

Kinderen kunnen in het Gallo-Romeins museum kennismaken met het verleden op de tast. Via een voeltocht leren ze hoe de neanderthaler of Romeinse soldaat leefde en uit welke materialen hun voorwerpen bestonden. Verspreid over het museum staan 16 dozen met daarin telkens een object. "Dat moeten de kinderen betasten, in een boekje staan enkele voorwerpen afgebeeld, zij moeten het juiste aanduiden. Elk voorwerp wordt kort toegelicht", zegt bedenkster Karen Van Looken. Er is ook een voelvloer. Na afloop krijgen de kinderen een knutselkaart cadeau. "Zo maken we de kinderen warm voor het verleden", zegt bedenkster Karen Van Looken. En met succes. "Al 2.000 kinderen namen deel."





Zo ook Marit Cornelis (12) en haar zus Birthe (10) uit Affligem. "Het verveelt niet. Het is spannend, soms zelfs eng."





Info: grm@stadtongeren.be.





(LXB)