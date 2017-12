Kinderen ontdekken oertijd met... hun neus 02u32 0 Foto Van Galen Enkele meisjes snuffelen aan één van de potjes, die geuren uit de oertijd verspreiden. Tongeren Het Gallo-Romeins Museum laat kinderen tijdens de kerstvakantie op een bijzondere manier kennismaken met de oertijd. De educatieve dienst werkte een geurparcours uit, of anders gezegd: bezoekertjes mogen aan het snuffelen gaan.

In het museum werden potjes opgesteld die elk een typische geur afgeven, gelinkt aan bijvoorbeeld de jacht of het verzamelen van etenswaren. Al kan je ook plots vis of paddenstoelen ruiken, zoals ook jagers-verzamelaars die geuren tijdens hun tochten in de neusgaten kregen. Soms glijdt er ook een vleugje afvalstank langs, of wordt het reukorgaan geprikkeld door het leder van de dierenhuiden die oermensen gebruikten om kleren mee te maken.





Naast de reukzin aanscherpen, moeten kinderen ook opdrachten uitvoeren. "Ik heb net met twee keien vuur gemaakt", toont Lore Brugmans (6) uit Leopoldsburg, die met haar oma en opa op stap was in het museum. "Maar ik moet zeggen, dat ruikt vies!"





Meer info op www.galloromeinsmuseum.be. (LXB)