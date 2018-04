Kinderen maken kunstwerkjes met dodecaëder als inspiratiebron 05 april 2018

02u29 0 Tongeren Zo'n 50 kinderen tussen 5 en 12 die een opleiding volgen aan de kunstacademie Pentagoon, hebben gisteren een creatieve tweedaagse in het Gallo-Romeins musuem afgesloten met een tentoonstelling.

Hun ouders, oma's en opa's bewonderden de werkjes die de jognens en meisjes in elkaar knutselden. De kinderen haalden hun inspiratie bij de dodecaëder, één van de topstukken in de collectie van het museum. Verder is het een mysterieus voorwerp dat de vorm heeft van een pentagon (vijfhoek). Het kleinood, waarvan de betekenis en functie nog altijd niet gekend zijn, wordt tussen 200 en 400 na christus gedateerd. Een van de kunstenaars in spe was Phedera Tobback (10). "Ik heb me nooit verveeld, de twee dagen zijn omgevlogen", vertelt het meisje dat een zonnewijzers uit isomo heeft gemaakt. "Ik heb ook een schaapje geboetseerd. Ik heb lekker kunnen knustelen. Dat is m'n ding, en ik heb veel geleerd over Romeinse cijfers en over het rare voorwerp (lees, de dodenacëder)", aldus Phedera. Ook Alexander Diriks (8) kon z'n fantasie kwijt in de kunstwerkjes. "Het was keitof om mee te doen!" Veronique Noben, directrice van de Tongerse academie, mocht de expositie openen. De werkjes zijn nog tot en met 27 mei te bekijken in de inkomhal van het museum. (LXB)