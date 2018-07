Kinderen maken kennis met erfgoed tijdens fietszoektocht 18 juli 2018

Toerisme Tongeren heeft een fietszoektocht voor kinderen uitgewerkt. Op de tocht komen kinderen in contact met het rijke erfgoed en het mooie landschap van de oudste stad van het land. De zoektocht bestaat uit vijf etappes met kaarten waarop de opdrachten staan. De kinderen moeten opdrachten volbrengen en worden hierin bijgestaan door de figuurtjes Elemoed, maar ook z'n zus Heidelinde en Palmerijn. De fietsdag start aan het Plinuspark en loopt via Mulken, Rooi, Neerrepen, Overrepen en Piringen. De kinderen kiezen uit twee routes: een korte van 12 of de lange van 15 kilometer. Het traject loopt grotendeels over het fietsroutenetwerk. De zoekopdracht kan afgehaald worden bij Toerisme Tongeren. Meer info op www.toerismetongeren.be. (LXB)