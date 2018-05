Kinderen leren bewegen 04 mei 2018

02u41 0

Kinderopvang Het Kinderparadijs gooit het over een andere boeg. Voortaan moeten de kinderen er meer bewegen. "Gemiddeld 6 tot 9,5 uur per dag zitten de kinderen neer", zegt bevoegd schepen van kinderopvang An Christiaens. "Wij vervangen daarom de zitmomenten door actieve spelletjes." Als vieruurtjes staan van nu af aan yoghurt, vers fruit, een groentesnack of koekjes zonder chocolade op het menu. Met de gezonde voeding probeert men bij Het Kinderparadijs het verbruik van suiker en vetten te bannen. "Met de gespaarde suikerklontjes maken de kinderen een kunstwerk."





(LXB)