Kersvers raadslid Steve Hoste wordt voorzitter Vesalius-ziekenhuis (en stopt als voetbaltrainer) LXB

17 januari 2019

12u00 0 Tongeren Steve Hoste (Tongeren.nu) volgt Yvan Vanbockryck op als voorzitter van de Raad van Bestuur van Algemeen Ziekenhuis Vesalius. Als gevolg hiervan zal hij binnenkort afzwaaien als hoofdtrainer bij voetbalclub KFC Heur-Tongeren.

Hoste, zoon van voormalig SK Tongeren-speler Yvan Hoste, kreeg bij de verkiezingen in oktober een mandaat om in de gemeenteraad te zetelen. En de komende zes jaar zal hij dus ook actief zijn binnen het Algemeen Ziekenhuis Vesalius, met vestigingen in Tongeren en Bilzen. “Ik kom pas kijken op het politieke toneel en nu krijg ik een kans die ik met beide handen wil grijpen”, zegt Hoste.

Steve Hoste is in het dagelijkse leven werkzaam als studiemeester in het VIIO, het vroegere Onze-Lieve-Vrouwcollege in Tongeren. Hij is ook hoofdtrainer bij fusieclub KFC Heur-Tongeren, maar daar stopt hij binnenkort mee. “Tegen het einde van het voetbalseizoen geef ik de fakkel door”, klinkt het. “Ik kan het niet langer combineren met mijn nieuwe uitdaging.”