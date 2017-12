Kerstverhalen in het Begijnhof 02u41 0 Foto Van Galen In zijn pilotenoutfit neemt verteller Stephane zijn publiek op sleeptouw. Tongeren Kerstmis voorbij? Niet in het Begijnhof. Daar worden nog tot en met de voorlaatste dag van het jaar kerstverhalen verteld.

Gewapend met lantaarns en fakkels volgen de toehoorders Tongenaar en verteller Stephane Nijssen. Hij neemt hen mee doorheen een sfeervol verlicht Begijnhof, waar hij verhalen brengt uit de vorige eeuw. Verhalen die hij zelf geschreven heeft. Er zijn klassieke kerstvertellingen bij, maar ook meer eigentijdse verhalen. Zo neemt hij zijn publiek op sleeptouw in een pilotenoutfit - hij moet de Kerstman rondvliegen, want de rendieren zijn buiten strijd.





Het initiatief wordt georganiseerd door Stephane zelf, in samenwerking met Beghina, het begijnhofmuseum. Meer informatie op www.begijnhofmuseumtongeren.be. (LXB)