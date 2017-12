Kerstman neemt durfallen mee voor een vluchtje met de slee 02u26 1 Foto Coenen De attractie op de Grote Markt (r.) kon op flink wat interesse rekenen. Ook Inge en zoon Robbe gingen mee, en genoten onderweg van een kopje lekkere soep (onder). Tongeren Voor een unieke kerstervaring moest je afgelopen weekend op de Oude Markt in Tongeren zijn. Daar kon je zowaar de lucht in met de kerstman en zijn slee.

De attractie kreeg de naam 'Santa in the Sky'. Een 'Dinner in the Sky', maar dan in een feeërieke uitvoering. De Kerstman en zijn vier rendieren hadden plaats voor zestien durfallen die tot wel vijftig meter de hoogte in wilden gaan. Daar kregen ze een prachtig uitzicht - en een glaasje cava.





Karolien Coenen

Radio 2 Live

Maar er was meer. Zo zond Radio 2 live uit van op de Grote Markt in Tongeren. En dus maakten ook enkele BV's hun opwachting, onder wie sportjournalist Stef Wijnants en seksuologe Goedele Liekens. Uiteraard mocht ook burgemeester Patrick Dewael niet ontbreken. (BVDH)