Kamperen voor schoolpoort definitief afgelopen voor Tongerse ouders: basisscholen trekken digitale kaart LXB

27 februari 2019

00u00 0 Tongeren Kamperen voor de schoolpoort? Voor Tongerse ouders die hun kinderen in een van de 18 basisscholen in de stad willen inschrijven, behoort het definitief tot het verleden.

De kleuter- en basisscholen hebben immers een akkoord gesloten om over te schakelen op een digitaal inschrijvingssysteem. Ook de vijf gemeentelijke basisscholen springen mee op de kar. Daarvoor gaf de gemeenteraad groen licht.

“In eerste instantie was afgesproken dat scholen in héél het land verplicht zouden worden om over te gaan tot een digitaal inschrijvingssysteem”, zegt schepen van Onderwijs Guy Schiepers (tongeren.nu). “Maar dat gaat tot nader order niet door omdat Wallonië afhaakte. Daardoor krijgen de basisscholen de keuze tussen een klassieke of een digitale inschrijving. In Tongeren trekken we unaniem de digitale kaart. We kiezen voor duidelijkheid en transparantie.” De scholen zijn het ook eens over de criteria die gehanteerd worden voor het bepalen wie voorrang heeft bij de inschrijvingen.