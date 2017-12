Jongeren helpen dagje op zorgboerderij 02u40 0 Foto VAN GALEN De drie meisjes maakten onder meer de stallen schoon van Zorgboerderij Hoge Dries. Tongeren Zo'n vijftig tieners hebben gisteren de handen uit de mouwen gestoken in rust- en ziekenhuizen, of ze pasten op bij kinderen van vluchtelingen.

Magdalena, Julia, Astrid, Britt en Freya trokken naar Hoge Dries in Koninksem, een zorgboerderij waar volwassenen met een mentale beperking wonen en op de boerderij zorgen voor de varkens, de koeien, de kippen, de ezel en de konijnen. "We hebben konijnen gevoederd en hun hokken schoongemaakt", zegt Magdalena Bellen (17) uit Tongeren. "Ook hebben de koeien eten gegeven. En we hebben mest naar de mesthoop gebracht." Voor dit werk trokken de meisjes hun neus niet op."We houden van dieren en we vinden het fijn om met personen met een mentale beperking om te gaan", vulde Julia Kekko (17) uit Genoels-Elderen aan. "Je ziet die mensen opfleuren als wij er zijn en met hen een praatje slaan. Er wordt niet alleen gewerkt maar ook veel gelachen. We luisteren naar hun verhalen. Het zijn bijzonder warme ontmoetingen."





De vijf meisjes vinden wat ze doen op Hoge Dries zinvol. "Anders zouden we toch maar naar televisie kijken en ons vervelen. Hier hebben we het gevoel dat we ons nuttig maken." Britt Dewalleff (16) uit Millen en Freya Goffin (15) uit Alt-Hoeselt stonden gisteren in de keuken." (LXB)