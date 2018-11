Jongeren getuigen over hun

psychische problemen: “Durven praten is belangrijk” LXB

16 november 2018

12u00 0 Tongeren 23 jongeren van de twee laatste jaren humane wetenschappen aan het VIIO derde graad in Tongeren en Borgloon hebben een project uitgewerkt met, voor en over jongeren met psychische problemen. Wat ze doen, kadert in de actie Rode Neuzen die juist in het teken staat van de hierboven vermelde doelgroep.

“Ze hebben op eigen kracht gezocht naar jongeren die wilden komen vertellen over de psychische problemen waarmee ze kampen”, lieten Reinilde Appermont en Charlotte Dejan weten, de twee keerkrachten die het project hebben begeleid.

Tongeren Taboes

“We hebben negen jongeren gevonden die zich bereid hebben verklaard te komen getuigen over hun psychisch probleem”, vertelden ons Jolien Leroy (16) en Kato Vandendyck (16), twee scholieren van de 23 die het project hebben uitgewerkt.

“Het zijn jongeren die zich om uiteenlopende redenen slecht voelen of voelden in hun vel. Transgenders en jongeren die kampen met agressie of alcoholproblemen hebben, zijn komen spreken. Wat niet vanzelfsprekend is gezien in de maatschappij tegenover jongeren met psychische problemen nog een taboe bestaat. Met ons project willen we het taboe doorbreken. Het is belangrijk dat het aandurven met hun problemen mee naar buiten te komen.”

Durven

Een van de sprekers was Brent Van Lancker (21) uit Diepenbeek. Toen hij 14 jaar was, werd bij de jongeman autismespectrum stoornisvastgesteld.

“Eerst geloofde ik het niet”, bekende hij. “Toch voelde ik dat er iets met me scheelde. Ik kon moeilijk vrienden maken en houden. Ik werd gepest en kon moeilijk contacten leggen. Ik was nogal met mezelf bezig en leefde in m’n eigen wereldje.”

Maar hij durfde het aan om in scholen voor groepen jongeren te spreken over autisme. “Ik vond dat erover moest gepraat worden. Onbekend is nu eenmaal onbemind! Er bestaan nog vooroordelen over autisme en die wil ik zoals hier op school uit de wereld helpen. Ik vertel niet enkel wat ik heb meegemaakt maar doorspek m’n verhaal ook met humor. Ik vertel met een lach op m’n gezicht.”

Rode Neuzen

Het project van de leerlingen stopt niet met de getuigenissen van jongeren met psychische problemen. “De jongeren verkopen ook Rode Neuzen aan 5 euro het stuk”, liet Reinilde Appermont nog weten. “Goed 450 van de 900 die we besteld hebben, zijn al verkocht. Er is nu al 2.200 euro opgehaald.”



De verkoop van Rode Neuzen loopt nog tot 30 november.