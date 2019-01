Jonge moeder van vier en stem van de gele hesjes roept op tot actie: “Het is tijd dat de burgers op straat komen” LXB

11 januari 2019

12u00 0 Tongeren Kat Petit (40) is de vrouw achter de acties van de gele hesjes in Limburg. Ze is een sociaal bewogen vrouw die zich vanuit het niets opgeworpen heeft als de stem van de gele hesjes. Ze is moeder van een nieuw samengesteld gezin met vier kinderen: Sienna (12), Maylee (5), Jack (2,5) en Lewis (1).

Kat Petit is uit Gent afkomstig, maar woont al negentien jaar in Limburg, waarvan zes in Tongeren. Ze is vrijwilliger bij Gastama, de organisatie in haar woonplaats die zich inzet voor het welzijn en integratie van vluchtelingen. “Ik ben daar buddy en begeleid enkele vluchtelingen zodat ze zich thuis kunnen voelen in hun nieuwe omgeving.”

Ze vindt de tijd rijp om actie te voeren. “Ik wil niet langer aan de kant blijven staan”, zegt ze strijdlustig. “Het is tijd dat de burgers op straat komen. Ik heb een oproep op Facebook geplaatst om actie te voeren. Telkens we een actie houden, lopen meer reacties van gelijkgestemden binnen. De mensen zijn de verhogingen van prijzen van brandstof, water, stroom en andere voorzieningen beu. De overheid legt steeds meer taksen op. De pensioenen en de sociale zekerheid staan onder druk. Mensen moeten elke dag nog meer de broeksriem aanhalen.”

Zwarte sneeuw

Toen ze als alleenstaande moeder met één kind uit een vechtscheiding kwam, stond het water haar aan de lippen. “Ik heb zwarte sneeuw gezien en het was moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.” Vandaag voert ze als moeder van vier kinderen in een nieuw samengeteld gezin nog altijd een harde strijd, maar alle omstandigheden in acht genomen gaat het Kat beter af. “Ik kom niet alleen op voor mezelf, maar ik sta op de bres voor de vele mensen die de energierekeningen niet meer of nog moeilijk kunnen betalen.”

Groeien

De gele hesjes is nog geen beweging die in onze regio een massa op de been brengt. “We zijn nog klein, maar geef ons tijd”, zegt Petit strijdlustig. “We groeien langzaam maar zeker. De Vlamingen komen niet makkelijk op straat. Dat ligt niet in zijn aard. Met onze acties doen we niet aan politiek, maar we nemen het beleid van deze regering op de korrel. We willen ook niet in een of andere politieke hoek geduwd worden. We keuren geweld af. Onze acties verlopen vreedzaam. We delen flyers uit en spreken mensen vriendelijk aan.”

DNA

Opkomen voor de zwakkeren en haar sociale bewogenheid zit in Kats DNA. “We moeten nu actie voeren, we zitten op ons tandvlees. Er is niet veel meer nodig om mensen in de armoede te storten. Mensen raken niet meer vooruit, ze dreigen eronderdoor te gaan.”